Bruno Lage demitido após quarta derrota à frente dos Wolves

Maus resultados levaram à demissão do português Bruno Lage do comando técnico do Wolverhampton.

O Wolverhampton, em zona de despromoção na tabela classificativa da Premier League, demitiu Lage, na sequência de um mau arranque da temporada, avança a Sky Sports, que remete um anúncio oficial do clube ainda para este domingo.

Os Wolves perderam frente ao West Ham no sábado (2-0), naquela que foi a quarta derrota desde o início da época e a segunda consecutiva. Com seis pontos em oito jogos, a equipa, que ontem alinhou com oito portugueses no onze titular, venceu apenas um de 15 jogos, tendo caído para a 18.ª posição, entre 20 equipas. Na época passada, tinha terminado em 10.º lugar.

O ex-treinador do Benfica foi anunciado como técnico do Wolverhampton em junho de 2021, sucedendo a Nuno Espírito Santo.