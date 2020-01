Bruno Lage diz que "Weigl dá muitas soluções" ao Benfica

Luís Antunes Hoje às 14:55 Facebook

Twitter

Partilhar

Técnico do Benfica elogiou, esta sexta-feira, o reforço alemão que já treinou no Seixal e indicia saídas para equilíbrio do plantel. André Almeida volta aos convocados, Rafa ainda de fora.

Bruno Lage, técnico do Benfica, elogiou, ao principio da tarde desta sexta-feira, o reforço Julian Weigl, alemão que já treinou esta manhã com o plantel. "É um médio de enorme capacidade de construção e vai trazer muitas soluções para a equipa. É bom no posicionamento defensivo, forte no equilíbrio e transições", referiu o treinador.

O futebolista entra numa formação com vários elementos no meio campo e reforça o fim da linha para alguns deles. "Não é obrigatório sair. É importante é o clube estar satisfeito com o rendimento dos jogadores e do outro lado perceber a felicidade a cada momento", disse Bruno Lage.

"Não é novidade que queremos um plantel mais curto e competitivo, pois temos atletas que podem fazer várias posições, e simultaneamente tirar partido dos jogadores e os atletas sentirem que têm oportunidade de jogar. Ter mais de duas soluções para cada posição é não dar uma oportunidade que seja justa", assumiu Lage que nega primeiro o corte, mas ao mesmo tempo aponta o caminho da sua inevitabilidade.

Na entrada do ano, Bruno Lage assume que é o momento de colocar o conta-quilómetros a zero."Vamos reentrar nas competições de coração quente mas de cabeça fria e mentalizados que temos de fazer um grande trabalho para vencer já em Guimarães", sublinhou o técnico antevendo o duelo de sábado (20.30 horas) diante dos vimaranenses, no Minho.

Bruno Lage confirmou o regresso de André Almeida e a indisponibilidade de Rafa e ainda de Weigl.