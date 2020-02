Bruno Lage e a derrota no Dragão: "Foi pena"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 00:01 Facebook

Depois da derrota no Dragão, a primeira fora do Estádio da Luz desde que assumiu o comando técnico dos encarnados, Bruno Lage deixou elogios à equipa, principalmente em termos ofensivos.

"Vínhamos com o objetivo de vencer, foi pena. Fizemos em termos ofensivos tudo o que tínhamos para fazer e acreditámos sempre. Após o primeiro golo, a equipa parte para uma exibição muito boa, chega com muita qualidade ao segundo golo. Mas por muito que preparemos estas situações, sabemos o poderio do Marega a atacar a profundidade, preparámos isso ao máximo mas mesmo assim a bola conseguiu lá entrar e a oportunidade foi criada para o terceiro golo", começou por dizer o treinador do Benfica.

Com a derrota deste sábado, o Benfica fica agora com quatro pontos de vantagem em relação aos azuis e brancos. Nada que preocupe Bruno Lage, que garante que no Benfica o alerta é "sempre máximo".

"Estou há 13 meses à frente do Benfica, estamos sempre em estado de alerta máximo. Nunca relaxamos, a nossa motivação é sempre vencer jogos. Olhar para o jogo, perceber como temos de jogar e vencer. E é com esse estado de alerta que vamos a Famalicão, jogar bem, fazer um bom jogo para atingir a final da Taça", acrescentou.

