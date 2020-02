Bruno Lage e a pressão pontual do F. C. Porto: "Não temo nada"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 22:14 Facebook

No rescaldo da derrota frente ao Braga, Bruno Lage elogiou a exibição da equipa e garantiu que os dois desaires consecutivos não vão abalar o plantel.

O Benfica perdeu, este sábado, frente ao Braga no Estádio da Luz e pode ver o F. C. Porto ficar a apenas um ponto de distância da liderança, em caso de triunfo em Guimarães, frente ao Vitória. Mas nada que preocupe Bruno Lage, que garante estar habituado à pressão.

"Há duas coisas muito importantes no nosso percurso. O Rúben Amorim disse uma grande verdade: há momentos bons e menos bons, mas há coisas fundamentais. A qualidade de jogo e a pressão de um ponto de vantagem. Fizemos isso no último terço do campeonato passado, estamos habituados a essa pressão. Porque eu coloco essa pressão para a equipa. É um jogo de cada vez. O que interessa é o que a equipa vai fazendo em cada jogo e tentar evoluir. Deixar tudo para trás, receios, preocupações... Enfrentar os problemas de frente e vencer o jogo. Jogar para o ataque. Queremos vencer o jogo, andar para a frente e é com essa mentalidade que vamos chegar ao final do campeonato nesta posição", começou por dizer.

Num jogo em que o técnico considerou que a exibição foi "boa", o Benfica sofreu a segunda derrota consecutiva na Liga, depois de ter perdido no Estádio do Dragão, frente ao F. C. Porto. Algo que, para Bruno Lage, não vai afetar a mentalidade dos atletas.

"Há uma grande diferença das equipas grandes para as outras equipas. E os grandes jogadores. A diferença é essa: a responsabilidade e sentir a responsabilidade de estar a representar este clube, independentemente dos resultados, no jogo seguinte tem de se estar top. Com postura, quer com a dinâmica, e com mentalidade. No ano passado vencemos jogo no Dragão, a seguir empatámos. E a equipa teve uma sequência de resultados e exibições muito bons. Por isso, não temo nada. Sei os jogadores que tenho lá dentro. Estou completamente tranquilo. Estou triste por termos perdido, mas fruto do trabalho, num momento menos positivo, com duas derrotas consecutivas, ainda nos permite estar no primeiro lugar. Dependemos de nós e é nesse sentido que temos de continuar", concluiu.

O Braga venceu (1-0), este sábado, o Benfica no Estádio da Luz na 21.ª jornada da Liga. João Palhinha, na sequência de um pontapé de canto, marcou o único golo do encontro perto do intervalo.