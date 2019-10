Bruno Lage e a renovação: "Presidente sabe com o que pode contar"

Hoje às 20:35 Facebook

Twitter

Partilhar

Bruno Lage foi convidado a falar, esta terça-feira, na antevisão ao jogo com o Lyon, para a Liga dos Campeões, sobre a renovação de contrato com o Benfica e, mesmo não confirmando o acordo, deu a entender que o mesmo estará próximo de ser concretizado.

"O presidente já sabe com o que pode contar. Há coisas que ficam entre mim e o presidente. Basta uma frase entre nós", disse, entre sorrisos.

O treinador do Benfica, de resto, antecipou um jogo "muito competitivo" e "equilibrado" diante do Lyon e admitiu que os encarnados precisam de "conseguir pontos" no grupo G da Liga dos Campeões de futebol.

"Esperamos um jogo muito competitivo, no qual ambas as equipas quererão vencer. Este é o registo que vamos ter em todos os jogos deste grupo, com equipas muito equilibradas, muito fortes coletivamente", afirmou Bruno Lage, em conferência de Imprensa.

Na antevisão da partida da terceira jornada da fase de grupos, agendada para quarta-feira, no Estádio da Luz, Lage reforçou uma ideia já transmitida anteriormente, salientando que o Benfica quer "ter uma reentrada forte", após a paragem para jogos das seleções, e dar sequência à vitória perante o Cova da Piedade, na Taça de Portugal.

As derrotas com Leipzig (2-1), na Luz, e Zenit (3-1), na Rússia, colocam as águias no último lugar do grupo G, sem qualquer ponto, e, embora referindo que "a pressão é uma constante" num clube como o Benfica, o técnico admitiu que os campeões nacionais precisam de arrecadar pontos.

"A pressão é constante. É um jogo importante, numa competição a seis jogos. Amanhã [quarta-feira] temos de conseguir pontos num grupo que está equilibrado e, como sempre, escolho o melhor onze no sentido de vencer cada jogo", observou.

Ao contrário do que sucede no campeonato francês, em que ocupa o 17.º lugar, o Lyon lidera o grupo da Liga dos Campeões, juntamente com o Zenit, situação que contrasta com a do Benfica, que ocupa os lugares cimeiros da I Liga portuguesa, mas continua a averbar desaires europeus nas últimas épocas.

"Cada equipa tem este tipo de momento numa época. São 10 meses de competição e não há equipa que seja perfeita ao longo de uma época. Uma equipa que vença tem outra motivação e confiança. Temos de dar sempre uma boa resposta e queremos fazer isso amanhã [quarta-feira]", vincou.

Por fim, Bruno Lage confessou ser "um motivo de orgulho" ver João Félix, Bernardo Silva e Ederson, três 'produtos' da formação do Benfica, nomeados para o prémio 'Ballon D'Or', da France Football.