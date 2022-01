Bruno Lage e João Moutinho nomeados nos prémios do mês

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 12:29 Facebook

Twitter

Partilhar

A dupla portuguesa está entre os eleitos para treinador e jogador de janeiro da Premier League.

O bom mês de janeiro do Wolverhampton poderá ser recompensado com os prémios mensais da Premier League. O treinador Bruno Lage está nomeado para treinador do mês, concorrendo contra Guardiola (Manchester City), Dean Smith (Norwich) e Jurgen Klopp (Liverpool).

Em janeiro, o Wolves venceu todos os três jogos na Liga inglesa, com destaque para a vitória por 1-0 frente ao Manchester United em Old Trafford, que foi o primeiro triunfo desde 1980 dos "lobos" no estádio dos red devils.

Na formação orientada por Bruno Lage, João Moutinho também está em destaque. O médio português está nomeado para jogador do mês, depois de ter marcado dois golos e feito uma assistência em três jogos. Moutinho concorre com Ward-Prowse, Bowen, De Bruyne, De Gea e Jack Harrison.