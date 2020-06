Bruno Lage e Luís Filipe Vieira saíram em silêncio do Seixal

JN Hoje às 21:30 Facebook

O treinador e o presidente do Benfica estiveram reunidos esta quinta-feira, no Seixal.

Bruno Lage e Luís Filipe Vieira saíram das instalações do clube encarnado perto das 20 horas e fizeram-no em silêncio. O futuro do treinador na equipa principal do Benfica está em causa, face aos maus resultados dos últimos duelos. Desde a retoma do campeonato, os encarnados venceram apenas um jogo, frente ao Rio Ave, em Vila do Conde. Empataram ainda frente ao Portimonense e ao Tondela e foram derrotados, na Luz, pelo Santa Clara na última jornada.

Ao que o JN apurou, a SAD não está inclinada a tomar qualquer decisão drástica, mas, neste momento, nenhum cenário está colocado de lado: o de despedimento e, também, o da demissão do treinador. O desaire causou enorme desânimo na estrutura e o presidente, Luís Filipe Vieira, ficou muito agastado.

Os números não mentem: há 23 anos que os encarnados não sofriam quatro golos em casa, em competições nacionais e internacionais, sendo que a última vez foi em março de 1997, quando o Salgueiros venceu o Benfica, por 4-3, o mesmo resultado de anteontem.

Não foi, porém, o único recorde negativo a ser batido: o campeão nacional não tinha uma sequência de cinco partidas sem triunfos em casa desde a época 1930/31, há precisamente 89 anos. No atual ciclo, perdeu com o Braga e Santa Clara, e empatou frente ao Shakhtar, Moreirense e Tondela.

O Benfica volta a entrar em campo na segunda-feira frente ao Marítimo, no Funchal, a partir das 18 horas.