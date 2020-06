Bruno Lage e o ataque ao autocarro: "Medo não há"

JN Hoje às 18:12 Facebook

O treinador benfiquista garante a equipa recuperada do empate com o Tondela e do susto na auto-estrada e espera resposta positiva frente ao Portimonense.

O Benfica só ganhou um dos últimos nove jogos, mas não foram os resultados das águias a dominar a conferência de imprensa de Bruno Lage, esta terça-feira.

O treinador das águias abordou o ataque ao autocarro, depois do empate com o Tondela (1-1), e a conversa do presidente Luís Filipe Vieira no balneário após o duelo com os tondelenses.

"Foi tudo tão rápido... Não sei o que dizer. Medo não há. (O ataque ao autocarro) foi uma situação que aconteceu, tivemos que a viver, mas pressinto que o assunto está completamente ultrapassado. Não temos medo nenhum. Temos sim vontade de voltar a jogar o mais rápido possível para marcar os golos que não marcámos no último jogo", disse Bruno Lage.

Por outro lado, o treinador das águias desvalorizou a conversa de Luís Filipe Vieira com a equipa, depois do empate com o Tondela.

"O presidente vai ao balneário quando entender, foi uma conversa de pai para filhos", limitou-se a dizer.

Sobre a visita a Portimão, Bruno Lage salientou a "obrigação de ganhar".

"Espero que a equipa dê uma resposta em termos de vitórias e que consiga marcar golos. Marcar golos e vencer o jogo perante um adversário muito competente. Eles lutam pela permanência e nós por um objetivo maior que é o campeonato. Queremos os 3 pontos".