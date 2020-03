Bruno Lage e o título: "Não damos nada por perdido. Vamos lutar até ao fim"

Nuno Barbosa Hoje às 20:23 Facebook

Na sequência do empate a uma bola, no Bonfim, frente ao V. Setúbal, o treinador do Benfica, Bruno Lage, recusou-se a atirar a toalha ao chão no que diz respeito à corrida pelo título.

"Acho que o campeonato não ficou perdido aqui. Já estivemos em vantagem, já estivemos em desvantagem... Temos que recuperar enquanto equipa. Tudo nos está a acontecer, mas não damos nada por perdido. Vamos lutar até ao fim", afirmou Bruno Lage, na entrevista rápida do final do jogo, aos microfones da Sport TV.

O treinador das águias lamentou novo penálti perdido por Pizzi, médio que falhou dois na jornada anterior, frente ao Moreirense, e justificou assim este empate no Bonfim: "Não marcámos... Tivemos uma boa entrada, fomos criando oportunidades, não conseguimos chegar à vantagem na primeira parte e isso era muito importante. Eles marcaram naquela que foi, a meu ver, a primeira vez que chegaram à nossa baliza. Depois empatámos e, por fim, falhámos o penálti que nos daria algum conforto até ao fim. Foi um jogo de emoções, nos últimos 10 minutos jogámos mais com o coração do que com a cabeça, mas fizemos o suficiente para vencer".

Bruno Lage referiu ainda que o Benfica "jogou muito tempo no meio campo ofensivo", mas salientou que a equipa tem de "fazer mais e melhor".