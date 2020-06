JN Hoje às 17:21 Facebook

Treinador do Benfica retratou-se das declarações proferidas após o jogo com o Santa Clara em que levantou suspeitas sobre as perguntas.

Bruno Lage retratou-se este domingo das declarações proferidas na terça-feira, após a derrota com o Santa Clara, quando questionou quem andaria a pagar refeições e viagens a alguns jornalistas para lhe fazerem determinadas perguntas.

"As minhas declarações foram feitas em função de uma pergunta que se tem repetido constantemente e nunca foi minha intenção, desde que sou treinador, ofender alguém. Por isso, se essas declarações, em função de uma pergunta muito específica, ofenderam alguém, e parece que sim, aqui estou eu a lamentar o sucedido e a retratar-me no local próprio", disse o treinador das águias.

Recorde-se que, em conferência de imprensa, após a derrota do Benfica com o Santa Clara (4-3), Bruno Lage foi questionado sobre uma eventual demissão do cargo de treinador, acabando por lançar suspeitas sobre a idoneidade dos jornalistas e acusando-os de cederem a "almoços, jantares e viagens".