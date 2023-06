Bruno Lage é pretendido por um clube brasileiro

Guilherme Amaral Hoje às 11:41 Facebook

Treinador ex-Benfica é um dos favoritos do Atlético Mineiro para substituir Eduardo Coudet. O português também está na mira de um clube espanhol.

O português Bruno Lage é o principal alvo dos brasileiros do Atlético Mineiro para o cargo de treinador. Após a confirmação da saída de Eduardo Coudet, argentino que treinava a equipa desde o início do ano, Lage é o nome mais desejado pelo "Galo" para assumir a função técnica.

Os brasileiros, porém, não estão sozinhos na briga por Bruno Lage, segundo o portal "Ge" o Almería, de Espanha, também tem interesse em contar com o trabalho do treinador português que dirigiu o Benfica entre 2019 e 2020 e foi campeão da Liga e da Supertaça com as águias.

Seu último trabalho foi no Wolverhampton, de Inglaterra, entre 2021 e 2022, quando foi demitido por maus resultados. O treinador português está sem clube no momento.