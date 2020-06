Bruno Lage: "É uma vitória muito importante, que nos coloca em igualdade"

JN Hoje às 00:15 Facebook

O treinador do Benfica, Bruno Lage, gostou da resposta dada pelos jogadores na vitória desta quarta-feira sobre o Rio Ave (2-1), em Vila do Conde, na 27.ª jornada da Liga.

"Foi um grande jogo, uma grande exibição da nossa parte. As pessoas perguntam se os jogadores estão com o treinador e hoje viram o que esta rapaziada correu, jogou e lutou. Há um ano tudo começou com o Rio Ave, com uma reviravolta, senti que íamos vencer. É uma vitória muito importante, que nos coloca em igualdade numérica e faltam sete jornadas", salientou o técnico das águias no final da partida.

Obrigado a mexer no "onze" titular, Bruno Lage analisou a exibição de Dyego Sousa. "Fez um trabalho fantástico, correu muito, saiu e entrou outro. Todos têm de dar o litro. Temos 5 substituições para fazer e toda a gente tem de dar o litro e isso é um desgaste enorme para o adversário", referiu.

Apesar dos dois empates seguidos na retoma da Liga, o treinador benfiquista afirmou que o plantel "tem trabalhado com uma tranquilidade muito boa". "Todo o grupo está empenhado e dedicado. Fizemos um jogo excelente com o Tondela, não marcámos mas tivemos muitas oportunidades. Com o Portimonense fizemos uma primeira parte fantástica, mas depois deu o empate. Agora tivemos uma entrada muito boa, 20 minutos de grande qualidade e vencemos com todo o mérito. O Rio Ave teve um momento muito bom, entre os 25 e os 35 minutos, mas depois foi sempre mais Benfica", completou.