Bruno Lage eleito "treinador do ano" na gala Cosme Damião

O treinador de futebol dos encarnados foi, esta quarta-feira, distinguido, na gala do 116.º aniversário do clube, com o galardão de "treinador do ano".

Bruno Lage bateu a concorrência interna, formada por Joel Rocha, Luís Araújo, Marcel Matz, Paulo Almeida e Ricardo Santos.

"Agradeço este prémio. Já tinha sido nomeado há oito anos e a vida deu-me a oportunidade de voltar aqui e vencer", disse Bruno Lage, que dedicou o galardão ao já falecido Jaime Graça, recordando um "ano fantástico e um mês terrível".

"Este é um tempo de união. Temos de apoiar, tanto o gajo de 30 anos que falha um penálti e chora, como um miúdo de 18 anos", afirmou Bruno Lage.

A gala Cosme Damião premiou, ainda, ao nível do futebol profissional, os jogadores Ferro (revelação) e Pizzi (futebolista do ano).