Bruno Lage esclarece que não está a negociar a renovação de contrato

Técnico dos encarnados aborda uma das questões do momento. Vínculo com os encarnados termina em 2023.

Bruno Lage, treinador do Benfica, esclareceu que não está a negociar a renovação de contrato com o Benfica, apenas a melhoria das condições salariais, segundo explicou no lançamento do jogo com o Vizela, a contar para a quarta eliminatória da Taça de Portugal. "Não se trata de uma renovação, mas sim de um aumento de salário. O presidente é que entendeu que devia haver um aumento para a equipa técnica", adiantou o treinador dos encarnados.