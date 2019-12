Bruno Lage: "Espero um jogo muito difícil" contra o Boavista

Hoje às 14:15 Facebook

O treinador do Benfica Bruno Lage fez, esta quinta-feira, na Covilhã, a antevisão da partida com o Boavista, agendada para esta sexta-feira, pelas 20.30 horas, no Estádio do Bessa.

As águias estagiaram na cidade serrana, depois do embate com o Sp. Covilhã para a Taça da Liga, uma mudança de local que não afetou o trabalho da equipa. "Está a correr tudo dentro da normalidade e espero um jogo muito difícil, por tudo o que o Boavista tem feito no campeonato e em função do que têm sido os jogos em casa perante equipas como o Braga, o Sporting e o F. C. Porto. Olhamos um pouco para esses três jogos e vimos o que é o valor da equipa, a sua forma de jogar e, em termos de disposição em campo o que será a sua tática e estratégias", começou por referir o técnico das águias-

"Estamos à vontade a treinar fora do nosso espaço habitual, já costumamos fazer isso nos jogos da Liga dos Campeões. Se estivermos mais tempo juntos é mais fácil preparar os jogos e fazer a análise aos encontros que fizemos e passar as informações sobre o adversário, neste caso o Boavista. Estamos a aproveitar este tempo para trabalharmos juntos e prepararmos melhor o jogo", acrescentou.

Segundo o técnico, frente aos axadrezados, as águias terão de estar "defensivamente muito fortes nos confrontos individuais, ganhar a disputa das bolas quer pelo chão, quer pelo ar". "Temos de combinar isto com a enorme vontade em vencer, continuar a fazer o nosso jogo e tentar procurar criar as oportunidades de golo que temos feito", acrescentou.

Pese os elogios ao adversário, Bruno Lage afirma que "a forma de trabalhar é sempre a mesma". As panteras vão-se apresentar no Bessa com algumas ausências de peso, mas o treinador diz que não está mais desequilibrado: "Acho que não, as oportunidades são mesmo assim, umas vezes estão uns jogadores aptos e outros não. Fizemos uma análise cuidada aos jogadores a nível individual e o Boavista tem um plantel muito equilibrado".

O técnico defende que os jogadores têm de saber aproveitar as oportunidades quando surgem e até deu o próprio exemplo. "Eu estive 20 anos à procura da minha oportunidade e agora que a tive, ela é minha e eu é que tenho de trabalhar para ninguém ma poder tirar".

O regresso de Seferovic aos relvados após a lesão também foi comentado por Bruno Lage. "Está sempre motivado, o Seferovic é um trabalhador nato, por isso é que nós gostamos muito dele. Oferece muito à equipa e a partir do momento que está disponível é isso que traz ao treino: a alegria, a dinâmica enorme de ajudar a equipa no processo defensivo e a vontade enorme em querer marcar muitos golos como foi o ano passado. É um jogador com uma vontade enorme de estar sempre presente em todos os momentos e está pronto para avançar".

O treinador desvalorizou o facto de o Benfica ter ficado em desvantagem em alguns encontros. "Os golos a nosso favor surgem sempre em boa hora e contra nós em má. Temos é de ser consistentes do primeiro ao último minuto. Temos de ter entradas fortes na primeira parte e na segunda e acabar também fortes", finalizou.