O defesa central volta as opções das águias no jogo com o Marítimo. Também Samaris está de volta.

O treinador do Benfica fez uma revolução no onze para o jogo desta segunda-feira com o Marítimo. Jardel está recuperado de lesão e faz dupla com Ferro no centro da defesa, enquanto Samaris entra no meio-campo e Chiquinho jogará na frente, atrás de Vinícius.

Benfica: Vlachodimos; André Almeida, Jardel, Ferro e Nuno Tavares; Pizzi, Samaris, Weigl e Cervi. Chiquinho e Vinícius.