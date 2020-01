Bruno Lage: "Fomos uns justos vencedores porque marcámos"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:25 Facebook

No rescaldo da vitória sofrida do Benfica frente ao Vitória de Guimarães, no Estádio D. Afonso Henriques, Bruno Lage considerou o triunfo "justo" e abordou o clássico desde domingo de Alvalade.

" Marcámos o golo. Fomos justos vencedores porque marcámos. O Vitória tem uma equipa muito competente. Não tinha na ideia que não tinha tirado pontos aos grandes, mas joga como um grande. Um ambiente fantástico, é de lamentar as paragens. Por um lado um ambiente fantástico, os adeptos do Vitória a apoiar a equipa do primeiro ao último minuto, os nossos também. Mas é de lamentar as paragens, num jogo muito vivo, corrido, muito equilibrado. Marcámos o golo, fomos uma equipa muito solidária a atacar e a defender, tínhamos de o fazer. Estamos satisfeitos pelos três pontos", começou por dizer Bruno Lage.

Com este triunfo, o Benfica segue na liderança com sete pontos de vantagem em relação ao F. C. Porto. Este domingo, os dragões defrontam o Sporting em Alvalade e, questinado sobre o clássico, Bruno Lage não foi em euforias.

"É normal que haja um resultado que possa interessar mais... Mas ainda não acabou primeira volta. No ano passado tínhamos sete pontos de desvantagem e fizemos a segunda volta que fizemos. É uma altura muito prematura para fazer uma análise ao que quer que seja. O mais importante fizemos hoje, que era conquistar os três pontos", concluiu.

