Bruno Lage já supera registo de Nuno Espírito Santo no Wolverhampton

Ao fim de 19 jogos, Bruno Lage tem melhor registo pontual face ao antigo técnico português da formação inglesa. "Wolves" são a segunda defesa menos batida, atrás apenas do Manchester City.

A primeira época de Bruno Lage ao serviço do Wolverhampton está a cumprir com as expectativas colocadas no treinador português. Os "lobos" são uma equipa organizada, com processos bem definidos e encontra-se no oitavo lugar da Premier League, um lugar atrás do Manchester United de Cristiano Ronaldo.

Até ao momento, nos 19 jogos realizados esta temporada, o Wolves já somou 28 pontos, tendo marcado 14 golos e sofrido o mesmo número, sendo a segunda melhor defesa do campeonato, apenas atrás do Manchester City (13).

Este registo é superior ao de Nuno Espírito Santo, antigo treinador da equipa, na primeira época do técnico ao serviço do Wolves na Premier League. No mesmo período de jogos, tinha arrecadado 26 pontos e sofrido 22 golos.

Com a vitória desta segunda-feira (1-0) frente ao Manchester United, o Wolves conseguiu vencer em Old Trafford pela primeira vez desde 1980. Bruno Lage foi muito aplaudido pelos adeptos dos "lobos" presentes e, apesar de a equipa não marcar muitos golos, é um coletivo disciplinado taticamente, cometendo poucos erros neste capítulo. Um dos fatores que contribui para isso é João Moutinho.

Aos 35 anos, o médio português continua a mostrar-se a um grande nível e contra o Manchester United o golo que marcou foi a cereja no topo do bolo. Moutinho raramente erra e continua a estar num grande nível a gerir os ritmos da equipa. Até agora, tem uma eficácia de 88% neste capítulo.