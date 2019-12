Bruno Lage justifica estreia de Zivkovic

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:16 Facebook

No rescaldo do empate (1-1) frente ao Covilhã, Bruno Lage considerou que o Benfica podia "ter dado a volta ao jogo" e explicou a estreia de Zivkovic na equipa principal.

"Não marcámos os golos que devíamos ter marcado. Na primeira parte não criámos oportunidades suficientes para fazer golo, mas na segunda fizemos o suficiente para vencer. O Covilhã marca através de uma carambola, um jogador bate na bola e isola o jogador do Covilhã [Bonani]... Eles ficam em vantagem e foram gerindo da maneira que puderam. Nós podíamos ter dado a volta ao jogo e merecíamos ter ganho. Mas eles bateram-se bem e também há alguma justiça no ponto que conquistaram", começou por dizer.

Bruno Lage fez dez alterações na equipa - apenas Rúben Dias manteve a titularidade - e Zivkovic estreou-se na equipa principal. E o treinador do Benfica explicou as escolhas.

"Tinha de optar por um onze. Quis procurar o jogo interior e o pé esquerdo do Zivkovic para criar situações de finalização. Pela largura do campo, tínhamos de manter a linha de trás e depois procurar com Jota e Zivkovic as situações de finalização. As oportunidades são assim, independentemente do tempo que joguem, a titular ou não, todos têm de mostrar valor ao treinador e aos adeptos. Os adeptos pedem A, B, C ou D e é neste tipo de jogos que se mostra. É fundamental toda a gente ver o que cada um vai produzindo em campo", disse.

O Covilhã e o Benfica empataram (1-1), esta terça-feira, na segunda jornada da fase de grupos da Taça da Liga. A equipa da casa inaugurou o marcador aos 46 minutos, por Bonani. Os encarnados empataram por Jota, que se estreou a marcar pela equipa principal das águias.