Bruno Lage: "Não adianta olhar para trás"

O treinador das águias lamentou as oportunidades desperdiçadas frente ao Moreirense e salientou a importância de o Benfica voltar às vitórias "urgentemente".

O empate com o Moreirense (1-1), esta segunda-feira, tirou o Benfica da liderança, facto que Bruno Lage não desvaloriza. Para o técnico benfiquista é preciso reagir rapidamente.

"É um resultado pesado, que nos tira da liderança. É preciso continuar a trabalhar. Temos que voltar às vitórias urgentemente. Faltam 11 jogos e não adianta olhar para trás nem pensar muito à frente", disse Bruno Lage, após o encontro.

Para o treinador, o Benfica pecou na finalização frente ao Moreirense.

"Falhámos várias oportunidades, um penálti, e voltámos a cometer um erro defensivo. O Moreirense fechou-se com muita gente atrás, mas tivemos muitas oportunidades", salientou.

Com o empate na receção ao Moreirense, o Benfica caiu para o segundo lugar da classificação e passa a ter menos um ponto do que o líder F. C. Porto.