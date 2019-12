Bruno Lage: "Não vamos marcar dois golos de uma vez"

Hoje às 20:07 Facebook

Twitter

Partilhar

O treinador do Benfica espera dificuldades com o Zenit, num jogo em que as águias estão obrigadas a ganhar para terem aspirações em seguir para a Liga Europa.

Na despedida da Liga dos Campeões, o Benfica está obrigado a ganhar para fugir ao último lugar e acalentar esperanças em seguir para a Liga Europa.

Frente ao Zenit, amanhã, no Estádio da Luz, Bruno Lage espera uma exibição consistente.

"As entradas fortes têm que acontecer sempre, mas o mais importante é ser consistente ao longo do jogo. Por vezes, a pressa não resulta, não vamos marcar dois golos de uma vez. Vamos jogar contra uma equipa muito competente, mas a nossa forma de olhar para o jogo é sempre a mesma", destacou o técnico, em conferência de imprensa, esta segunda-feira.

Na véspera de dizer adeus à Champions, Bruno Lage resumiu a prestação das águias na prova e explicou algumas opções.

"Tudo fazemos para tomar as melhores decisões e a jogar de três em três dias eu sinto que as melhores decisões foram tomadas. Com dois e três dias de intervalo [entre jogos], temos que tomar as decisões para ter os melhores disponíveis", acrescentou.

Bruno Lage também foi questionado sobre as palavras de Sérgio Conceição, de que o F. C. Porto será campeão, mas não respondeu.

"Olho para o que fazemos. A nossa forma de trabalhar é um jogo de cada vez", limitou-se a dizer.