Bruno Lage: "O mais importante foi conseguido"

O treinador do Benfica salientou a conquista dos três pontos no jogo com o Gil Vicente, mas assumiu que as águias podiam ter controlado melhor o jogo.

Bruno Lage mostrou-se satisfeito com a conquista dos três pontos em Barcelos, esta segunda-feira, e só lamentou que o segundo golo não tivesse surgido para dar mais tranquilidade.

"Sabíamos que era difícil, mas o mais importante foi conseguido. Tivemos uma boa primeira parte, reentramos bem na segunda parte, mas depois o jogo ficou mais dividido e poderíamos ter controlado de outra forma", referiu o técnico das águias, após o encontro.

Bruno lage desvalorizou um possível nervosismo extra por causa de o F. C. Porto ter assumido a liderança, à condição, no domingo e não se alongou sobre a titularidade de Samaris no meio-campo, o que não acontecia desde outubro: "São opções".