Bruno Lage: " O Tondela prendeu-nos"

No rescaldo da vitória frente ao Tondela, na oitava jornada da Liga, Bruno Lage afirmou que o jogo com a equipa beirã foi "difícil" e que os encarnados acusaram cansaço do jogo com o Lyon, da Liga dos Campeões.

"Foi um jogo muito difícil, já sabíamos isso, ainda para mais com a alteração de cinco defesas [do Tondela]. Entrámos bem, fizemos 30 minutos em que controlámos o jogo. A determinada altura, e é normal, pelo nosso jogo do Lyon [de quarta-feira, da Champions], o Tondela prendeu-nos. Os dois alas bloquearam a saída dos laterais e tentaram controlar o jogo. Nessa parte tivemos algumas dificuldades em perceber essa dinâmica. Corrigimos isso, controlámos o jogo defensivamente, mas ofensivamente abusámos um pouco nos espaços verticais para os homens da frente. Coletivamente a equipa esteve bem, foi entendendo o que era necessário fazer", começou por dizer o técnico, salientando que o mais importante era conquistar os três pontos.

"Queremos sempre tentar marcar. Estava 1-0 e o nosso objetivo ao intervalo foi corrigir defensivamente e depois em posse tentar procurar isso. Entre os 60 e os 75 minutos, depois da entrada do Chiquinho, começámos a meter a bola sempre de forma vertical. Acima de tudo o mais importante foi ter esta mentalidade, esta atitude coletiva, e conquistar os três pontos. São três pontos preciosos", concluiu.

O Benfica venceu (1-0), este domingo, o Tondela na oitava jornada da Liga. Ferro, na sequência de um pontapé de canto de Grimaldo, marcou o único golo do encontro. Chiquinho, que se lesionou no final de agosto, regressou aos relvados.