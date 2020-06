Bruno Lage: "Podemos e devemos fazer melhor"

JN Hoje às 22:04 Facebook

Twitter

Partilhar

Bruno Lage, treinador do Benfica, não gostou da exibição da equipa no empate, em casa, frente ao Tondela, esta tarde de quinta-feira, no regresso da Liga após a paragem devido à pandemia de covid-19.

"Fizemos um jogo razoável. Podemos e devemos fazer melhor. Criámos algumas oportunidades, entrámos bem no jogo e deveríamos ter feito golo. Fomos a melhor equipa, a que criou mais, mas não chega. Fizemos um jogo satisfatório, mas temos de jogar melhor e marcar nas oportunidades que criamos", começou por referir o treinador das águias, avançando: "O jogo ficou lento a determinada altura, faltou circulação quando a bola entrava entre linhas, faltaram diagonais, arrastar jogadores e marcações. A equipa esteve instalada no meio campo adversário, esteve sempre equilibrada e raramente permitiu a transição".

E frisou sobre o desenlace da partida: "É uma pena não aproveitar a oportunidade de recomeçar bem e de passar para a frente do campeonato".

A falta de competição nos quase três meses de paragem também não ajudou ao espetáculo. "O ritmo de jogo, por vezes, não pode ser mais alto. Mas era difícil para as duas equipas", reconheceu Bruno Lage, lamentando ainda a falta de público nas bancadas.

"Faltou o calor e a paixão do adepto. É mais um elemento e é essa a vantagem de jogar em casa. Não serve como desculpa para deixarmos fugir esta oportunidade fantástica de passar para a frente", finalizou o treinador do Benfica.