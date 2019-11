Bruno Lage quer Benfica a jogar "olhos nos olhos"

Hoje às 19:46 Facebook

O treinador das águias reconhece o caráter decisivo do duelo com o RB Leipzig, mas espera boa resposta: "Não podemos ter medo".

Bruno Lage acredita que o Benfica vai conseguir, amanhã, a primeira vitória na Liga dos Campeões, decisiva para manter os benfiquistas na corrida pelo apuramento para os oitavos de final. Para o confronto com o RB Leipzig, o técnico pede mais eficácia.

"Temos que concretizar as oportunidades de golo que temos de produzir. No primeiro jogo tivemos várias, mas não marcámos e o adversário marcou", destacou, em conferência de imprensa.

Para Bruno Lage, não há favoritos no encontro da quinta jornada do Grupo G.

"Os jogos são 50x50. Respeito o treinador adversário, mas a minha opinião é esta. A nossa obrigação é entender bem os pontos fortes do adversário e jogar olhos nos olhos. Tem que ser essa a imagem do Benfica, independentemente do adversário ser mais forte. Não podemos ter medo, senão não temos hipótese nenhuma", referiu o treinador do Benfica

Sobre o onze que vai lançar de início, Bruno Lage não se alongou, nem adiantou se a aposta em jovens será para manter.

O jogo em Leipzig está agendado para as 20 horas de quarta-feira e terá arbitragem do espanhol Jesus Gil Manzano.

Só uma vitória, que o Benfica nunca conseguiu na Alemanha nos 11 jogos na principal prova de clubes da UEFA, permitirá às águias manterem-se na corrida a uma vaga nos oitavos de final da competição.