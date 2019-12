Bruno Lage quer equipa com "qualidade e alegria" para afastar "Braga competente"

Adriano Rocha Hoje às 15:36 Facebook

O próximo teste do Benfica é já amanhã, quarta-feira, frente ao Braga, nos oitavos de final da Taça de Portugal (20.45 horas, RTP1), e o treinador Bruno Lage disse, ao início da tarde desta terça-feira, em conferência de Imprensa, pretender que a equipa se apresente como nos últimos jogos, "com qualidade, iniciativa e alegria, para marcar golos e seguir em frente". Só assim o técnico acredita que as águias poderão ultrapassar um Braga "competente" num jogo a eliminar.

Bruno Lage insistiu que o "momento é amanhã, independentemente do que vem para trás", e vincou que lhe interessa mais o que as equipas produzem em campo do que os resultados, não dando, assim, muita importância à irregularidade bracarense na Liga nem ao fantástico comportamento na Liga Europa. "Vimos muitos jogos do Braga e olho essencialmente para a qualidade de jogo da equipa, para o que produz. Espero uma equipa competente, com excelentes jogadores, um treinador experiente e um jogo a eliminar", sublinhou técnico, apontando o caminho: "Temos que nos apresentar da forma como nos temos apresentado, com qualidade, iniciativa e alegria, para marcar golos e seguir em frente".

O treinador não quis dar ênfase ao atual momento positivo da equipa. "O melhor momento foi o que tivemos no último jogo e será sempre o que está para vir. O que mais espero é que seja amanhã. Mas não faço esse tipo de análises. As dinâmicas vão sendo criadas. Neste momento, os jogadores encontraram a sua dinâmica. Temos muita gente competente, que nos trazem muitas dinâmicas, mas o mais importante é dar sempre a melhor resposta", disse.

O treinador confirmou a disponibilidade de Gabriel ("Está OK"), recusou comentar eventuais queixas da arbitragem e abordou a ausência de Raúl de Tomás nos últimos três jogos. "Estamos a jogar com quantos avançados? Se meter o Raul a diferença é de três milhões. Meto 17 milhões [Vinícius] no banco ou fora da convocatória. O mais importante é que todos trabalhem bem, independentemente do valor que custou", salientou, lembrando: "Não é fácil encontrar um ponta de lança que chegue ao Benfica e que se afirme. Temos dois no passado recente, o Jonas e o Vinícius. Todos os outros precisaram de tempo para se adaptar. Todos têm que continuar a trabalhar para, na oportunidade, mostrarem o seu valor".

Bruno Lage falou pouco do Shakhtar, rival nos 16 avos de final da Liga Europa, mas deixou elogios aos ucranianos ao treinador Luís Castro, ao sublinhar "ser uma excelente equipa, muito bem orientada. Joga muito bem e tem uma equipa técnica de eleição".