Bruno Lage repete convocatória para partida com Famalicão

O treinador do Benfica, Bruno Lage, repetiu este sábado a convocatória para o encontro com o Famalicão, da 14.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, que se disputa a partir das 18 horas, no Estádio da Luz.

Bruno Lage manteve os mesmos 18 jogadores que tinha chamado para o triunfo sobre o Zenit (3-0), na última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

O espanhol Raúl de Tomás continua fora das escolhas, por opção, enquanto Rafa Silva e André Almeida ainda recuperam de lesões.

Os 'encarnados', líderes do campeonato, recebem hoje o Famalicão, terceiro classificado, numa partida que será arbitrada por Rui Costa, da Associação de Futebol do Porto.

Lista de 18 convocados:

- Guarda-redes: Zlobin e Vlachodimos.

- Defesas: Jardel, Ferro, Rúben Dias, Nuno Tavares, Grimaldo e Tomás Tavares.

- Médios: Caio Lucas, Chiquinho, Samaris, Pizzi, Gabriel, Taarabt e Cervi.

- Avançados: Seferovic, Carlos Vinícius e Jota.