Bruno Lage repete onze que derrotou o Gil Vicente

No regresso ao campeonato, após a eliminação europeia, o Benfica vai defrontar o Moreirense com a mesma equipa que iniciou o jogo com o Gil Vicente.

Bruno Lage não surpreendeu no onze e o Benfica vai defrontar o Moreirense, esta segunda-feira (20h45), no Estádio da Luz, com a mesma equipa que bateu o Gil Vicente, na jornada anterior (0-1). Samaris e Weigl voltam a formar dupla no meio-campo, enquanto Taarabt será o apoio mais próximo ao avançado Carlos Vinícius.

As águias entrarão em campo ainda com o Santa Clara-F. C. Porto a decorrer, pelo que estão obrigadas a ganhar para manter a liderança. O árbitro será Fábio Veríssimo.

Confira os onzes para o jogo:

Benfica: Vlachodimos; Tomás Tavares, Rúben Dias, Ferro e Grimaldo; Weigl e Samaris; Rafa, Pizzi e Taarabt; Carlos Vinícius

Moreirense: Mateus Pasinato; João Aurélio, Iago, Rosic e Abdu; Fábio Pacheco, Filipe Soares e Alex Soares; Bilel, Gabrielzinho e Fábio Abreu.