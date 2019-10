Bruno Lage responde a Rui Gomes da Silva: "Temos dois analistas"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:01 Facebook

Twitter

Partilhar

Em antevisão ao jogo com Portimonense, no Estádio da Luz, Bruno Lage voltou a reconhecer que as exibições da equipa encarnada estão "aquém" do desejado e respondeu às declarações de Rui Gomes da Silva.

Após a vitória sofrida, fora de casa, frente ao Tondela, o Benfica vai agora defrontar o Portimonense, no Estádio da Luz. Uma equipa que mereceu elogios por parte de Bruno Lage.

"O Portimonense é uma equipa competente, com uma dinâmica muito interessante em termos ofensivos, pode jogar em diversos sistemas e realiza sempre boas exibições contra os grandes. Basta ver o jogo que fizeram esta época contra o F. C. Porto. Temos de estar ao nosso melhor e essa tem de ser a nossa mentalidade e a nossa ambição para vencer esta equipa", começou por dizer em conferência de imprensa.

Relativamente às exibições da equipa encarnada, o técnico voltou a reconhecer que as exibições estão "aquém", mas considerou que o mais importante é, no fim, conseguir os três pontos.

"O mais importante é que, quando as exibições não surgem com a qualidade que já surgiram esta época, temos de conquistar os três pontos. Com pontos é que se fazem os campeões e essa tem de ser sempre a nossa mentalidade. Relvado? O problema foi detetado internamente desde o momento em que o sentimos, no jogo com o F. C. Porto. Vai trazer-nos outra qualidade na circulação de bola, mas isso não serve de desculpa, porque temos de olhar para o que são as soluções e não muito para os problemas. Nesta profissão não temos tempo para pensar no que nos vai acontecendo, é pensar nas soluções", acrescentou.

O ex-dirigente do clube da luz, Rui Gomes da Silva, afirmou que alguém próximo de Bruno Lage recebe, "ao longo de todos os jogos, mensagens vindas de cima com indicações táticas". Uma afirmação que mereceu resposta de Bruno Lage.

"Vocês sabem que temos dois analistas. Na época passada, na nossa segunda jornada da equipa B, na altura perante o Arouca, falei sobre a nossa forma de trabalhar. Temos analistas lá em cima que nos passam a informação. Comunicam com o Veríssimo, que é o homem que está próximo de mim, e depois ele dá-me indicações. Ao intervalo tenho algumas imagens pré-estabelecidas em função do que quero e da estratégia. Essa é a nossa forma de trabalhar e essas são as pessoas que comunicam connosco, dentro da nossa esfera de trabalho, lá de cima cá para baixo".

O Benfica defronta, esta quarta-feira, o Portimonense na nona jornada da Liga. O pontapé de saída está marcado para as 20.15 horas.