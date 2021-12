Bruno Lage: "Se o Bernardo Silva começar com fintas dou-lhe um tiro no joelho"

Na antevisão ao duelo entre Wolverhampton e Manchester City, Bruno Lage falou de Bernardo Silva, que treinou nas camadas jovens do Benfica, e agora é peça fundamental na equipa de Guardiola.

"Vou dizer-lhe algo do género, que se começar com fintas dou-lhe um tiro num joelho", brincou o técnico luso.

Numa perspetiva mais séria, o treinador dos Wolves tem noção da missão herculeana que vai ter pela frente no domingo, às 12.30 horas, mas assumiu que o emblema mais português da Premier League não se vai esconder. "É um teste a sério. Quando defrontas equipas como o Manchester City tens uma grande oportunidade de mostrar o trabalho que temos vindo a desenvolver. Tenha a certeza de duas coisas: eles vão ter mais posse de bola; mas quando a bola estiver na nossa posse vamos fazer o nosso jogo. Estamos prontos!", reiterou Lage.

O Manchester City vai receber o Wolverhampton, na 16.ª ronda do campeonato, no primeiro lugar, com 35 pontos, enquanto os visitantes partem na oitava posição, com apenas 21.

Guardiola não vai poder contar com Delap, Benjamin Mendy e Ferran Torres, enquanto Bruno Lage tem Boly, Jonny e Pedro Neto de fora das opções para este jogo.