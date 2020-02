Bruno Lage: "Se responder a essa pergunta, amanhã sou despedido"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:36 Facebook

Twitter

Partilhar

Em antevisão ao encontro com o Shakhtar Donetsk, Bruno Lage preferiu não arriscar no onze que Luís Castro vai apresentar frente aos encarnados e abordou o momento da equipa.

A atravessar o pior momento desde que chegou ao comando técnico do Benfica - Bruno Lage não vence há três jogos -, o treinador tenta, esta quinta-feira, inverter o ciclo frente ao Shakhtar Donetsk, agora para a Liga Europa. O técnico não esconde o mau momento e promete "trabalho" para melhorar o que tem sido menos conseguido,

"Não podemos esconder essa situação. Em termos ofensivos queremos que o nosso guarda-redes seja importante nesse momento. Em termos defensivos também há vários jogadores e não só os defesas. Não é um problema individual, é coletivo. Temos de trabalhar. Olhar para o que fazemos de bom e consolidar e aperfeiçoar. Olhar para o menos bom e trabalhar para corrigir. Ver, verificar e treinar e sermos mais competentes", começou por dizer Bruno Lage, negando que este seja o momento mais complicado desde que chegou à equipa principal das águias.

"Tivemos resultados menos bons, mas demorámos um ano até chegar a este momento. Problemas e pressão são coisas diferentes. A equipa vem de dois jogos sem vencer, perdemos seis pontos e continuamos em primeiro. Não é fácil isso acontecer. Amanhã é mais uma excelente oportunidade perante um adversário muito competente. Temos uma ambição muito grande de fazer um bom jogo e seguir em frente na competição", acrescentou.

Se Luís Castro arriscou avançar com um onze do Benfica, Bruno Lage preferiu ser mais cauteloso: "Espero é acertar no meu onze, para ganhar o jogo". Quanto à possibilidade de vencer a Liga Europa, o técnico preferiu não a fazer promessas. "Não podemos prometer nada. É altura de olhar para nós, para o momento e voltar a ser consistentes no ataque e na defesa. É disso que temos falado com os jogadores. Não prometemos o que quer que seja. O que prometo sempre é não falar muito, trabalhar muito no campo e nas reuniões com os jogadores para sermos cada vez melhores. Essa é a promessa".

A conferência de imprensa na Ucrânia ficou ainda marcada por um momento de boa disposição. Quando questionado se preferia vencer a Liga Europa ou o campeonato - só podia mesmo escolher uma das provas - Lage foi categórico: Se responder a essa pergunta, o presidente amanhã despede-me", atirou entre risos.

Taarabt: "Não gosto de falar do passado"

O jogador marroquino foi o escolhido para fazer a antevisão ao encontro de quinta-feira e considerou não haver problemas defensivos na equipa encarnada.

"Não se pode dizer isso, temos jogado muito bem. Tivemos oportunidades durante a primeira parte frente ao Braga. No futebol há momentos como estes, estamos habituados a ganhar. Quando não ganhamos toda a gente começa a questionar-nos, mas nada muda. Importante é termos um bom futebol e fazermos um bom resultado", disse.

O Benfica defronta, esta quinta-feira na Ucrânia, o Shakhtar Donetsk para a primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa. O pontapé de saída está marcado para as 17.55 horas.