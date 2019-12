Bruno Lage: "Se valesse 20 milhões, a minha mulher colocava-me à venda"

Hoje às 13:52 Facebook

Twitter

Partilhar

Na antevisão do jogo com o Famalicão, o treinador do Benfica abordou a renovação de contrato e o valor da cláusula de rescisão.

Um dia depois de ter renovado contrato com o Benfica até 2024, Bruno Lage foi questionado sobre o valor da cláusula de rescisão, cifrada em 20 milhões de euros, e a resposta do treinador dos encarnados revelou bastante humor e boa disposição. "Não sei o que significa [o valor da cláusula], não sei o que responder. É o mundo de hoje. Se eu valesse 20 milhões de euros, a minha mulher colocava-me à venda e ficava com os 20 milhões [risos]", começou por responder o técnico. Depois, mais a sério, esclareceu: "O importante é trabalhar de forma dedicada e séria e a pensar no jogo seguinte".

Na antevisão do jogo com o Famalicão, o técnico desvalorizou o facto de já ter uma vantagem de quatro pontos em relação ao F. C. Porto. "É um jogo de cada vez. Tudo muda de um momento para o outro. Antes do jogo com o Zenit escrevi isso no quadro, um jogo de cada vez", destacou.

Bruno Lage também fechou a porta à possibilidade de Gaitán regressar ao Benfica, apesar de ter confessado que tentou contratá-lo para ingressar no Swansea, quando o técnico era adjunto de Carlos Carvalhal: "Foi um jogador que fez história no Benfica, mas o nosso projeto e os nossos targets estão identificados. O nosso objetivo é encontrar outro Salvio e outro Gaitán".