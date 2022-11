Bruno Lage sem "tempo e jogadores certos" nos "wolves" e no Benfica

JN/Agências Hoje às 17:55 Facebook

O treinador de futebol Bruno Lage afirmou, esta quarta-feira, na Web Summit, em Lisboa, que lhe faltou "tempo e os jogadores certos" para continuar nos projetos do Wolverhampton, do qual foi recentemente despedido, e do Benfica.

"A minha experiência no Benfica e nos 'wolves' diz-me que o próximo passo tem de ser o projeto certo. Uma grande lição que aprendi foi que necessito de convencer as pessoas do que preciso e de que as coisas não surgem naturalmente. Tinha boas ideias para o Benfica e para os "wolves", mas não tive tempo, nem os jogadores certos para continuar. Não precisava de jogadores caros, mas sim dos certos", frisou o treinador.

Num painel na Web Summit acerca dos próximos passos na carreira, depois de ter sido demitido pela equipa inglesa em 2 de outubro, há precisamente um mês, Bruno Lage explicou o que falhou esta temporada no Wolverhampton, após uma de sucesso.

"Não podemos competir na Liga inglesa sem um avançado. Sempre que jogámos sem avançado, perdemos. A performance é completamente diferente. Uma outra coisa que aprendemos foi que é muito importante os jogadores chegarem a tempo de efetuar a pré-época. A Liga inglesa é tão competitiva e, quando chegam no final do mercado, é muito difícil para os jogadores se adaptarem", disse Bruno Lage, de 46 anos de idade.

Esta temporada, o Wolverhampton tem, para a posição de ponta de lança, o mexicano Raúl Jiménez - lesionado desde agosto -, o austríaco Sasa Kalajdzic e o espanhol Diego Costa, ambos recrutados nos últimos dias de 'mercado' e já com paragens por lesões.

Sobre o Mundial2022, a realizar-se no Qatar entre 20 de novembro e 18 de dezembro, a meio da temporada, Bruno Lage considera que "será bom para a região", mas "muda muito a dinâmica dos calendários" e não acredita que volte a acontecer num inverno, com o desempenho da seleção portuguesa a depender do momento dos futebolistas.

"Há sempre surpresas e Portugal pode ser uma delas. Temos um treinador experiente e talento em todas as posições. Depende de como a equipa e os jogadores chegam naquele momento. Temos de acreditar que podemos ganhar, mas é preciso gerir as expectativas. No entanto, temos tudo nas mãos para fazer um bom Mundial", opinou.

A sétima edição da Web Summit arrancou em Lisboa na terça-feira e termina na sexta-feira, contando com mais de 70.000 participantes, 2.630 'startups' e empresas, 1120 investidores e 1.040 oradores.

A cimeira tecnológica, que nasceu em 2010 na Irlanda, passou a realizar-se na zona do Parque das Nações em Lisboa em 2016 e vai manter-se na capital portuguesa até 2028.