Bruno Lage: "Só uma grande equipa pode vencer este Sp. Braga"

Bruno Laje, treinador do Benfica, salientou, esta sexta-feira, na antevisão do jogo com o Braga, que "só uma grande equipa" pode derrotar os arsenalistas na partida da 21.ª jornada da Liga, agendada para sábado (18 horas), abordando também a derrota no Dragão.

"Foi a melhor equipa em Portugal no último mês e só uma grande equipa pode vencer este Sp. Braga", afirmou o técnico das águias, abordando o percurso do adversário ao longo desta temporada. "Primeiro, na primeira parte da época, fez um campeonato um pouco irregular, fruto da campanha europeia. Depois, vimos um Sp. Braga que claramente, no último mês, foi a melhor equipa em Portugal. Fez um mês fantástico em termos de campeonato e na Taça da Liga", relembrou Bruno Lage, continuando: "É um adversário competente, que alterou o sistema. Pela qualidade dos jogadores e dinâmica que tem tido, vamos encontrar um adversário competente".

O treinador benfiquista diz que a equipa vai aproveitar a "oportunidade de voltar a jogar em casa e fazer um bom jogo para vencer".

A derrota com o rival F. C. Porto (3-2) já está no passado, mas ainda causa incómodo para os lados da Luz, embora Lage considere que a equipa soube reagir logo no jogo seguinte. "Mau momento? Há quatro ou cinco dias a perspetiva era outra. Não fizemos o jogo que pretendíamos no Dragão. Três dias depois, tivemos um jogo muito complicado em Famalicão, mas o que me deixa satisfeito é que, no nosso percurso em termos nacionais, a equipa soube dar uma boa resposta", frisou o técnico.

"O momento pode ser bom ou menos bom. Em termos nacionais, estamos em primeiro lugar e na final da Taça. O mais importante é sentirmos que amanhã [sábado] temos uma oportunidade muito boa para voltar a jogar bem diante dos nossos adeptos, de fazer um grande jogo", completou Bruno Lage.

O problema de visão que afeta o avançado Gabriel também foi falado pelo treinador. "Não temos previsão de nada. É uma situação que aconteceu e, neste momento, a nossa preocupação é de olhar para o que é o lado humano e o ser humano que é o Gabriel. É um jogador fantástico, que nos faz falta, mas todos fazem. O contributo do Gabriel tem sido importante, é um jogador que dá garantias de qualidade à equipa, mas todos oferecem coisas boas e não o tendo em campo outro entrará e dará o seu contributo à equipa. Temos de arranjar soluções para a equipa continuar com a dinâmica e a qualidade de jogo", concluiu.