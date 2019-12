Bruno Lage sobre Raúl de Tomás: "Que treine como uma besta"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:25 Facebook

Após o empate frente ao Vitória de Setúbal, que ditou o adeus do Benfica à Taça da Liga, Bruno Lage considerou que o Benfica "deitou tudo a perder" nos últimos dez minutos e abordou Raúl de Tomás.

"Aquilo que nós queríamos era vencer este jogo, fazer um bom jogo, fomos conseguindo, na primeira parte conseguimos seguir a nossa estratégia, mas não tivemos tanta bola como pretendíamos. Mas chegámos à vantagem e nos últimos 10 minutos deitámos tudo por terra com o empate e também fomos sabendo o que ia acontecendo no outro campo. Há que seguir em frente e dar os parabéns ao V. Guimarães, foi melhor, segue em frente e vai à final four", disse Bruno Lagem salientando ainda ter ficado contente com a exibição dos jogadores habitualmente menos utilizados.

"É sempre difícil estar muito tempo sem jogar e depois jogar. Até com um onze quase novo, muito parecido ao da Covilhã. Ficámos satisfeitos com o desempenho de toda a gente. O importante foi manter a coerência. Tínhamos de fazer primeiro o nosso trabalho. O Vitória, a jogar em casa e com a equipa que é, eventualmente poderia conseguir a vitória. Fico satisfeito por aquilo que fizemos, pelo trabalho dos atletas. Podíamos ter vencido o jogo. No entanto, este empate em nada belisca o percurso desta equipa", acrescentou.

O treinador do Benfica comentou ainda as declarações de Paco Jémez, treinador do Rayo Vallecano, que afirmou não se importar com um eventual regresso de Raúl de Tomás.

"Não conto com o Raúl a partir de janeiro, conto com ele desde o início. Não tenho opinião sobre o que o antigo treinador dele disse. Digo como os espanhóis, para treinar como uma besta e para não desistir de triunfar num clube da grandeza do Benfica. Se deixamos os nossos filhos ir para a zona de conforto não estamos a ajudá-los. Eu, por exemplo, tive essa sorte, as coisas correram bem. Regressar a uma zona de conforto, com todo o respeito que o treinador do Rayo tenha, não sei se é benéfico", atirou.

O Benfica empatou (2-2), este sábado, com o V. Setúbal na última jornada da Taça da Liga e ficou pelo caminho na competição. Os golos surgiram apenas na segunda parte: Raúl de Tomás e Jota marcaram pelos encarnados, mas os sadinos chegaram ao empate graças a um bis de Guedes, aos 83 e aos 90+2 minutos.