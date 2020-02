Bruno Lage sobre Samaris: "Aposto em toda a gente"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:08 Facebook

O treinador do Benfica garantiu esta quarta-feira que não abdica da Liga Europa para apostar tudo na Liga Portuguesa e abordou o momento de Taarabt.

O Benfica regressou na segunda-feira às vitórias, frente ao Gil Vicente (1-0) e é precisamente um triunfo que as águias precisam, na quinta-feira, para poderem seguir para os oitavos de final da Liga Europa, depois da derrota (1-2) com o Shakhtar Donetsk, na Ucrânia. Apesar do calendário apertado, Bruno Lage garante estar a apostar tudo na Liga Europa, tal como faz no campeonato.

"A preferência é o jogo seguinte. Vencer um jogo e preparar o seguinte é diferente de não vencer e preparar o jogo que se segue. Todos os que subirem ao relvado estarão disponíveis para jogar. Em função da estratégia e da análise, temos de escolher o melhor onze para cada momento e não abdicar de nada. Nunca abdiquei de nenhuma competição. Nem de ninguém. Temos o Gabriel, com uma lesão rara que não está entre nós. Por que vou poupar alguém que não sei se amanhã vai estar disponível? Depois, temos jogadores de 30 anos que recuperam de uma maneira, outros de 25 que recuperam de outra", começou por dizer, descartando qualquer tipo de pressão.

"O que é diferente do primeiro jogo para o segundo é que amanhã decide-se tudo e estamos a jogar em função de um resultado. Temos de ser mais competentes no momento defensivo, não é em termos individuais e de setor, mas em termos coletivos. Não é mais fácil nem menos fácil, é diferente porque é o jogo onde se decide tudo".

O treinador dos encarnados abordou ainda as críticas que têm sido feitas a Ferro e abordou a aposta em Samaris.

"De uma perspetiva coletiva é fazer a análise que fazemos regularmente. Acho que foi algo que trouxemos e que a equipa aceitou bem, essa análise crítica, nunca no sentido de apontar o erro ou de responsabilizar alguém, mas sim de identificar e perceber como melhorar. O nosso foco assenta muito no que temos de fazer em campo. Depois, é dar motivação e responsabilidade, por um lado, e conforto para ele continuar a evoluir. De forma coletiva, vir com emoções negativas de um jogo para outro não ajuda. É nestas duas sou três coisas que centramos a nossa atenção. Samaris? Eu aposto em toda a gente. No Samaris, no Tino, no Julian, no Adel, no David Tavares... Qualquer um destes médios está preparado para jogar", vincou.

O Benfica recebe, esta quinta-feira, o Shakhtar Donetsk na segunda mão dos 16 avos de final na Liga Europa. O pontapé de saída está marcado para as 20 horas.