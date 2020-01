Bruno Lage: "Têm de correr mais e jogar mais para nos vencer"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 00:21 Facebook

No rescaldo da vitória frente ao Sporting em Alvalade, Bruno Lage afirmou ter sido uma vitória "justa" e salientou que, apesar de ter aumentado a vantagem na liderança, nada está ganho.

"Aconteceu o que prevíamos. Era fundamental a equipa ter um ritmo e uma intensidade muito altos ao longo dos 90 minutos. E foi o que fizemos. Tínhamos de colocar o jogo num nível muito alto e uma pressão muito forte na frente. Foi a nossa mais-valia, jogar como equipa, com uma intensidade muito forte. Fomos sempre a melhor equipa em campo e por isso é uma vitória justa. São apenas três pontos que nos deixam na liderança confortável do campeonato", começou por dizer o treinador do Benfica.

Esta sexta-feira, antes do clássico, o F. C. Porto perdeu na receção ao Braga. Perante o resultado dos azuis e brancos, o Benfica termina a primeira volta da Liga com sete pontos de vantagem sobre os dragões. Um facto que deixa Bruno Lage contente, ainda que o técnico não vá em euforias: "Temos de ter a noção de que são três pontos que nos deixam a uma vantagem que nós recuperámos no ano passado, apenas isso".

Rafa, recentemente reintegrado nas opções do treinador depois recuperar de lesão, saltou do banco para dar a vitória aos encarnados mas Bruno Lage preferiu falar no coletivo, sublinhando que a entrada do português não foi "um coelho tirado da cartola".

"Seria bonito dizer que tirámos coelhos da cartola e que resultou... Mas fazemos as alterações à medida do que o jogo pede. Em função da pressão do Sporting havia espaço entre linhas que podíamos explorar. Pizzi e Chiquinho sabem fazer bem isso. Rafa tinha dado boas indicações antes de se lesionar, contra o Lyon. Temos sempre o Rafa preparado para jogar por dentro e fora. Sentimos que havia espaço. Fomos felizes com a alteração, porque acabou por por ser o homem do jogo. O que gostei mais? Sermos equipa e colocarmos o jogo a uma intensidade muito alta. Sabemos que temos sempre do outro lado uma equipa determinada em vencer-nos, mas têm de correr mais e jogar mais para nos vencer", concluiu.

O Benfica venceu, esta sexta-feira, o Sporting em Alvalade na 17.ª jornada da Liga. Rafa, que saltou do banco na segunda parte, bisou e deu a vitória aos encarnados. Na primeira parte, Acuña ainda marcou mas o golo foi anulado por fora de jogo.