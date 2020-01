Bruno Lage: "Temos que dar carinho aos nossos avançados"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:48 Facebook

Twitter

Partilhar

Depois de garantir a presença nas meias-finais da Taça de Portugal, frente ao Rio Ave, Bruno Lage considerou a vitória encarnada "justa" e deixou elogios a Seferovic.

O mais importante era vencer e fazer um bom jogo. Foi um grande jogo de futebol, entre duas grandes equipas. Sabíamos as dificuldades que íamos encontrar. Apesar de entrar no jogo a perder, o Benfica soube criar oportunidades de golo. A segunda parte foi praticamente nossa e sentimos que o jogo estava a pedir alterações. Estou feliz pelo resultado e por ver o Seferovic entrar e marcar dois golos. Foi importante para as pessoas perceberem que ele é um grande jogador. Temos de dar carinho aos nossos avançados", começou por dizer o treinador do Benfica, abordando ainda o dérbi de sexta-feira, frente ao Sporting.

"Agora vem a recuperação e queremos estar preparados para isso. 71 horas para o dérbi? Não foi uma crítica, até foi uma resposta a uma pergunta. A minha intenção foi apenas uma reflexão, o calendário é o que é. As pessoas entendem a crítica como algo negativo. Quer nós quer o F. C. Porto estamos na mesma situação", concluiu.

O Benfica venceu (3-2), esta terça-feira, o Rio AVe no Estádio da Luz e carimbou a passagem às meias-finais da Taça de Portugal. Lucas Piazón, de livre, inaugurou o marcador. Cervi empatou mas os vila-condenses voltaram a estar na frente do marcador graças a Taremi. Já na segunda parte, Seferovic, com dois golos, foi decisivo e deu a vitória aos encarnados.