Bruno Lage testa positivo à covid-19 e falha Chelsea

Bruno Lage testou positivo à covid-19 e vai falhar a deslocação do Wolverhampton ao terreno do Chelsea, sábado, a contar para a Premier League.

"Bruno Lage vai estar ausente da viagem deste fim de semana ao Chelsea depois de ter testado positivo à covid-19. Desejamos que o nosso treinador regresse brevemente", lê-se numa nota publicada na página oficial dos "Wolves" na rede social Twitter.

O encontro, da 36.º jornada, é de extrema importância para a equipa de Lage, que está a três pontos da zona de acesso às competições europeias, seguindo numa senda negativa de três derrotas seguidas (Newcastle, Burnley e Brighton).

O Wolverhampton está no oitavo lugar da Premier League, com 49 pontos, enquanto o Chelsea, que luta pelo acesso à Champions, segue em terceiro, com 66.