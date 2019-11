Bruno Lage: "Tivemos de mexer com os jogadores. É um assunto que fica entre nós"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:32 Facebook

Twitter

Partilhar

No rescaldo da vitória frente ao Santa Clara, nos Açores, a contar para a 11.ª jornada da Liga, o treinador do Benfica destacou a importância do triunfo e explicou as mudanças feitas ao intervalo.

"A vitória é importante. Fundamentalmente também pela qualidade do adversário. O Santa Clara é uma equipa muito interessante, já no jogo do título da época passada nos tinha colocado muitos problemas. Faltou-nos verticalidade de procurar espaços mais à frente. Fizemos muito melhor na segunda parte, a procurar esses espaços, com os avançados a correr entre defesas para aproveitar a indefinição na organização defensiva do adversário. Criámos depois muitas oportunidades. Acabámos por ser justos vencedores perante um adversário muito competente", começou por dizer.

Ao intervalo, Florentino saiu para dar lugar a Vinícius e a equipa encarnada fez mudanças táticas. E Bruno Lage explicou.

"Tivemos de mexer com questões táticas, depois mexer com jogadores, um assunto particular, que fica entre nós, na assunção tática e na assunção emocional. Mexemos em termos táticos e naquilo que pretendíamos, que era chegar à vitória. Temos de fazer a análise das várias competições. Tínhamos o objetivo claro de fazer este ciclo de jogos a vencer, estamos neste momento na liderança, estamos satisfeitos com isso, mas temos um longo percurso a fazer. Agora vem uma paragem, depois temos de reentrar muito fortes nas competições", concluiu.

O Benfica venceu (2-1), este sábado, o Santa Clara nos Açores, na 11.ª jornada da Liga. Carlos Júnior, na sequência de um cruzamento de Rafael Ramos, inaugurou o marcador. Já na segunda parte, Vinícius e Pizzi marcaram os golos da reviravolta encarnada.