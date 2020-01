Bruno Lage veloz em Portugal mas ainda lento na Europa

Rui Farinha Hoje às 13:04 Facebook

Conquistas do título nacional e da Supertaça são os pontos altos do primeiro ano do treinador à frente das águias. Campanhas na Liga Europa e na Champions aquém das expectativas.

Anunciado como treinador interino do clube, a 3 de janeiro de 2019, poucos apostariam que, um ano volvido, Bruno Lage estaria de pedra e cal no banco das águias. A verdade é que o conseguiu, em grande parte devido à conquista do título nacional de 2018/19, depois de recuperar uma desvantagem de sete pontos em relação ao F. C. Porto. E, também, ao facto de ser o atual líder do campeonato e de manter a aposta firme na formação do Seixal. Lançou João Félix, em definitivo, para a titularidade - foi vendido por 120 milhões de euros em julho ao Atlético de Madrid -, e deu também asas aos jovens Ferro, Florentino e, já esta época, Tomás Tavares.

Os encarnados continuam, porém, a andar a duas velocidades: a nível interno não falta vitalidade, mas nas provas da UEFA não convencem: só cinco triunfos em 12 duelos europeus. Em Portugal, além da vitória no campeonato, graças a uma segunda volta imparável, que incluiu triunfos em Alvalade, no Dragão e em Braga, conquistou também a Supertaça, em agosto, após golear o Sporting, por 5-0.