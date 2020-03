Hoje às 16:24 Facebook

Com as competições nacionais paradas, o treinador do Benfica, Bruno Lage, aproveitou para deixar uma mensagem "aos heróis" que têm formado a linha da frente no combate ao novo coronavírus.

À semelhança do que já tinha feito Sérgio Conceição, treinador do F. C. Porto, agora foi a vez de Bruno Lage deixar palavras de apoio aos profissionais de saúde. O técnico dos encarnados aproveitou ainda para apelar ao esforço conjunto.