Bruno Lourenço afiou as garras da pantera e deixa o leão bem ferido

Avançado marcou dois golos e deu a vitória aos axadrezados, que já não venciam o rival há 14 anos. Sporting arrisca-se a ficar hoje a 11 pontos da águia

A vida vai de vento em popa para o Boavista e para Petit. Os axadrezados venceram o Sporting por 2-1, somando o terceiro triunfo consecutivo, com dois golos de Bruno Lourenço e voltaram a derrotar os leões 14 anos depois - a última vitória diante do rival tinha sido em 2007/08, por 2-0, também no Estádio do Bessa. Com este resultado, o Boavista mantém o quarto lugar com 15 pontos, estando a um do F. C. Porto, enquanto o Sporting fica, à condição, no oitavo lugar e pode ficar a 11 pontos do líder Benfica, caso as águias vençam hoje o Marítimo.