Bruno Lourenço do Boavista vence golo do mês de abril

Avançado português das "panteras" conquistou o prémio pela segunda vez na temporada, depois de ter sido o autor do melhor golo do mês de setembro.

O extremo-direito do Boavista venceu pela segunda vez, esta época, o prémio de golo do mês na Liga Portuguesa, depois de ter conquistado o prémio pela primeira vez em setembro.

O avançado foi premiado por um golo de belo efeito frente ao Marítimo, na derrota do Boavista na Madeira, em partida da 26ª jornada da Liga. Partindo da ala direita, Bruno Lourenço desferiu um remate em arco, de pé esquerdo, de fora da área, que só parou nas redes da equipa insular.

No mês de setembro, venceu o prémio por marcar golo num remate de primeira, à entrada da área, com a bola ainda no ar, o primeiro tento da vitória das panteras por 2-1 em casa, frente ao Sporting, na 7ª jornada do campeonato. Nesse encontro, Bruno Lourenço marcou os dois golos, que deram a vitória às "panteras".