Bruno Lourenço doma o leão com dois golos fulcrais

O Boavista derrotou o Sporting, no Bessa (2-1), com dois golos da autoria de Bruno Lourenço. Assim, o leão soma a terceira derrota da temporada, depois dos desaires com F. C. Porto e Chaves.

O Sporting entrou a todo o gás e chegou mesmo à vantagem, aos 23 minutos, com golo de Pedro Gonçalves, anulado por fora de jogo. A pantera ganhou nova vida após a decisão do videoárbitro e colocou-se em vantagem, na reta final da primeira parte, após uma obra de arte de Bruno Lourenço, que de primeira introduziu a bola no ângulo superior da baliza de Adán.

A precisar de reagir, o Sporting teve nova boa entrada na segunda metade, coroada com um golo de Marcus Edwards, a responder da melhor maneira a um cruzamento de letra de Nuno Santos.

Com os verdes e brancos sempre por cima do jogo, o Boavista ia aguentando os sucessivos ataques, respondendo com velozes contra-ataques. Aos 81 minutos Bruno Lourenço sentenciou o resultado final, ao marcar uma grande penalidade conquistada pelo jovem Martim Tavares.

Com este triunfo o Boavista sobe ao quarto lugar da classificação, travando bom momento de forma do Sporting, que entrou neste jogo após quatro vitórias seguidas e agora fica na oitava posição da Liga.