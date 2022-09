Bruno Pereira conduz Al Khaldiya à conquista da Supertaça do Bahrein

JN Hoje às 21:04 Facebook

Twitter

Partilhar

Criado em 2020, o Al Khaldiya, orientado pelo português Bruno Pereira, conquistou a primeira Supertaça do seu historial, após bater o campeão Al Riffa.

O português Bruno Pereira conduziu o Al Khaldiya à conquista da Supertaça do Bahrein. Na final, a equipa comandada pelo técnico luso, de 40 anos, derrotou o campeão Al Riffa por 2-0, com golos de Samy Frioui e Zahir.

Na equipa técnica do Al Khaldiya estão, igualmente, os adjuntos portugueses André Jasmins e Pedro Miranda.

PUB

Rafael Assis, médio brasileiro que, em Portugal, alinhou no Beira-Mar, no Desportivo de Chaves, no Paços de Ferreira, no Sporting de Braga e no Varzim, foi chamado por Bruno Pereira ao onze inicial.

Depois do terceiro lugar alcançado na época passada, o Al Khaldiya conquistou a primeira Supertaça da sua ainda curta história, uma vez que foi fundado em 2020.