Bruno Pinheiro: "O empate acaba por ser um prémio pela entrega"

No rescaldo do empate (1-1) diante do Benfica, o treinador do Estoril destacou a dificuldade de jogar diante dos encarnados e a "disciplina" da equipa canarinha.

"Dentro da superioridade óbvia do Benfica, o empate acaba por ser um prémio pela entrega e capacidade para continuar no jogo que o Estoril teve. É difícil jogar bem contra o Benfica. É um adversário forte, nem vale a pena falar disso. Dentro das nossas capacidades, fomos disciplinados e conseguimos bons momentos de futebol, sobretudo na primeira parte. Na segunda, ressentimo-nos fisicamente. É altamente desgastante estar em desvantagem contra uma equipa como o Benfica. Mantivemo-nos coesos e empatámos. Foi um prémio justo para a minha rapaziada", começou por dizer Bruno Pinheiro, destacando a "melhoria" que o Estoril tem vindo a ter.

"A Liga tem 34 jogos, há muito ponto em jogo. A tabela classificativa é confortável, mas não devemos olhar para ela. Devemos olhar para o processo que nos pode garantir pontos. É nisso que estamos focados. Estamos a melhorar. Não tem sido fácil integrar jogadores com muita qualidade na nossa filosofia enquanto competimos. Eles estão a adaptar-se e acrescentaram qualidade. Tenho a certeza de que iremos estar bem na tabela classificativa no final da temporada", concluiu.

O Benfica empatou (1-1), este sábado, no Estádio António Coimbra da Mota, diante do Estoril, em jogo da décima jornada da Liga. Lucas Veríssimo e Rosier marcaram os golos do jogo. Com este resultado, o clube encarnado passou a somar 25 pontos e ocupa o segundo lugar do campeonato, com menos um do que o F. C. Porto, que venceu na receção ao Boavista. O Sporting, que soma 23 pontos, também pode ultrapassar as águias caso vença o Vitória, também este sábado.