Bruno Pinheiro: "Tivemos as melhores oportunidades"

O treinador do Estoril destacou, este domingo, a boa exibição da equipa canarinha apesar da derrota (2-1) diante do Benfica, no Estádio da Luz.

"Acho que fizemos um bom jogo. Não tendo ainda revisto o jogo, a sensação que tenho desde o banco é que fizemos um bom jogo, controlámos bastante bem e que tivemos as melhores oportunidades. Não estava destinado ganharmos o jogo", começou por dizer Bruno Pinheiro, considerando que o Estoril esteve bem todo o jogo.

"Golo do Rafa? Não, não senti que tenha mudado o jogo num momento específico. A equipa esteve bem durante os 90 minutos, exceto no início da segunda parte. A equipa conseguiu estar ligada ao jogo, mas infelizmente sofreu um golo que não pode sofrer. Não digo isto por ser um canto a nosso favor, mas porque temos um jogador à nossa frente. Temos de fazer falta. Os jogadores têm de ter essa consciência. Quando se sofre um golo destes na Luz, as coisas tornam-se mais complicadas. Fizemos um golo na parte final e, se houvesse mais uns minutos, poderíamos ter chegado, eventualmente, ao empate", concluiu.

O Benfica venceu (2-1), este domingo, o Estoril, no Estádio da Luz, em jogo a contar para a 27.ª jornada da Liga. Rafa, Gonçalo Ramos e André Franco marcaram os golos. Com este resultado, os encarnados mantêm-se confortáveis no terceiro lugar, com 61 pontos, a seis do Sporting, segundo, e com mais 12 do que o Sporting de Braga, quarto, enquanto o Estoril é sétimo, com 34.