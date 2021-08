Hoje às 19:56 Facebook

O médio do Famalicão, Bruno Rodrigues, marcou o golo que põe os famalicenses em vantagem no jogo em Arouca, à passagem do 23.º minuto. O brasileiro aproveitou uma má saída da equipa da casa para inaugurar o marcador.

Bruno Rodrigues tem passagens por clubes como o São Paulo e o Ponte Preta, do Brasil, e fez o primeiro golo na Liga. O Jogador até chegou a festejar no embate contra o F. C. Porto, mas foi anulado por posição irregular.

Veja aqui o golo: