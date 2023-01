Bruno Rodrigues de início no dérbi do Minho

A inclusão de Bruno Rodrigues no onze inicial do Braga é a maior surpresa do onze apresentado por Artur Jorge para o embate contra o Vitória de Guimarães (18.45 horas), para a Taça de Portugal.

O encontro, que se realiza no Estádio Municipal de Braga, terá a arbitragem de Artur Soares Dias e Tiago Martins no VAR.

Braga: Matheus; Victor Gómez, Bruno Rodrigues, Paulo Oliveira e Sequeira; Al Musrati, André Horta e Racic; Iuri Medeiros, Ricardo Horta e Abel Ruiz

Treinador: Artur Jorge

Suplentes: Tiago Sá, Tormena, Rodrigo Gomes, Álvaro Djaló, Banza, Fabiano, Hernâni, Castro e Vitinha

Vitória de Guimarães: Celton Biai; Maga, Villanueva, André Amaro, Bamba e Hélder Sá; Tiago Silva, Dani, Jota Silva, André Silva e Anderson

Treinador: Moreno

Suplentes: Bruno Varela; Safira, Nélson da Luz, André André, Jorge Fernandes, Afonso Freitas, Bruno Gaspar, Michael Johnston e Nicolas Janvier